Губернатор Севастополя предупредил о найденном в море БПЛА

На севастопольском пляже «Любимовка-2» в 50 м от берега обнаружили беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По словам губернатора, сейчас территория пляжа оцеплена, отдыхающих эвакуируют. После обследования специалисты транспортируют БПЛА в безопасное место либо подорвут его на месте.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь на 3 августа средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над акваторией Черного моря.

Александр Дремлюгин, Симферополь