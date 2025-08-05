ОТП-банк удвоил за полугодие чистую прибыль

По результатам первого полугодия 2025 года ОТП-банк увеличил чистую прибыль почти вдвое по сравнению с показателем 2024 года. За шесть месяцев чистая прибыль превысила 108,6 млрд HUF (25,6 млрд руб.), тогда как годом ранее составляла 57,2 млрд HUF (14,7 млрд руб.). Такие данные приводятся в отчетности венгерской OTP Group. Это лучший результат среди всех дочерних банков группы. При этом прибыль российского банка за второй квартал выросла в годовом выражении на 71%, до 47,5 млрд HUF (10,8 млрд руб.).

В отличие от других крупных иностранных банковских групп, UniCredit Group и Raiffeisen Bank International, сворачивающих свою деятельность в России, OTP Group продолжала развивать российский бизнес. Так, активы ОТП-банка на середину 2025 года достигли 3,07 трлн HUF (713 млрд руб.), за год увеличившись в 1,5 раза. При этом кредитный портфель банка вырос на 68%, до 1,59 трлн HUF (370 млрд руб.), депозитный портфель увеличился на 59%, до 2,47 трлн HUF (575 млрд руб.).

В результате чистый процентный доход ОТП-банка во первом полугодии достиг 139,3 млрд HUF (33 млрд руб.), превысив показатель аналогичного периода 2024 года на 69%. Чистые комиссионные доходы выросли на 69% до уровня 39,94 млрд HUF (9,5 млрд руб.). При этом операционные расходы росли менее высокими темпами — всего на 43%, до 59,2 млрд HUF (14 млрд руб.), хотя банку пришлось значительно (почти в четыре раза) увеличить резервы на возможные убытки до 56,07 млрд HUF (13,3 млрд руб.).

Рентабельность капитала ROE в отчетном периоде достигла 54,9%, тогда как годом ранее составляла 38,2%.

Ольга Базутова