На арт-объекты у Водонапорной башни в Уфе потратят 5,5 млн рублей

Администрация Ленинского района Уфы заключила договор на благоустройство территории, прилегающей к Водонапорной башне на Алтайской улице. Контракт по начальной цене — 5,5 млн руб. получил предприниматель Владик Хуснутдинов, сообщается на сайте госзакупок. Закупку профинансируют из городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балыкова Фото: Наталья Балыкова

До ноября необходимо установить резную арку на металлическом каркасе высотой до 3,9 м и знак из мансуровского гранита с указанием сторон света.

В мае этого года управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило контракт на благоустройство тропы возле Водонапорной башни за 6,4 млн руб. также с Владиком Хуснутдиновым.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2024 года администрация Ленинского района Уфы заключила контракт на благоустройство тропы возле Водонапорной башни с ООО «Чистый путь». При начальной стоимости закупки 20 млн руб. компания предложила исполнить контракт за 17,8 млн руб.

Водонапорная башня за Телецентром, построенная в 1901 году, использовалась по назначению до 1950-х годов. В 1960–1970-е годы в сооружении размещалась обсерватория. В 2021 году его включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения. В 2024 году на площадке возле Водонапорной башни разбили сквер к 450-летию Уфы.

Майя Иванова