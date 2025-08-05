ФСБ объявила о сорванном покушении на главу оборонного предприятия в Белгороде

ФСБ сообщила о задержании россиянина, который подозревается в госизмене. По версии следствия, он «установил контакт с представителем украинской террористической организации», а затем участвовал в подготовке убийства главы оборонного предприятия. Какого именно, не уточняется.

Через мессенджер Telegram мужчина установил связь с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, заявили в Центре общественных связей ФСБ. Далее подозреваемый «прибыл в Трубчевский район Брянской области для изъятия сброса с БПЛА». Дрон должен был доставить огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, считают в ведомстве. Оружие планировалось применить для «убийства генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий на территории города Белгорода».

УФСБ по Брянской области возбудило уголовное дело по статье о госизмене. Следствие продолжается.

«Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены... и понесут заслуженное суровое наказание», — добавили в ФСБ.