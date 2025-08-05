Володин анонсировал дифференцированную ставку по семейной ипотеке с привязкой к зарплатам

В России рассматривают возможность введения дифференцированной процентной ставки по программе «Семейная ипотека» в зависимости от региона. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратов и встречи с местными жителями.

«Когда речь идет об ипотеке, у нас процентная ставка одинаковая и в Москве, и в Саратове, — сказал господин Володин (цитата по ТАСС). — А в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове». Чтобы была «социальная справедливость», в столице ставка должна быть одна, а в том же Саратове — соразмерная средней зарплате по региону.

Вопрос введения дифференцированной ставки по семейной ипотеке, зависящей от региона проживания и количества детей, Госдума ранее рекомендовала проработать профильным министерствам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подтверждал, что кабмин рассматривает эту идею, указывает ТАСС. Президент Владимир Путин в мае поручил разработать предложения по дифференцированному увеличению лимитов по семейной ипотеке в зависимости от количества членов семьи.