Что поручил Путин по итогам заседания президиума Госсовета

На сайте Кремля опубликован перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни». Что поручил президент России правительству, профильной комиссии Госсовета, властям регионов и ЦБ — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Поручения

Льготная ипотека

Представить варианты льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет и участников СВО.

Представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов по семейной ипотеке исходя из количества членов семьи.

Принять меры до 15 июня для исключения взимания банками дополнительных комиссий при выдаче льготной ипотеки.

Жилье

Снять региональные ограничения на работу застройщиков.

Представить предложения по поддержанию темпов жилищного строительства.

Принять меры до 15 июня по снижению рисков банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство.

Внести к 15 июля законодательные изменения для внедрения системы жилищно-накопительных сбережений граждан.

Создать инструменты для привлечения средств граждан в инфраструктуру строительства жилья.

Усовершенствовать к 15 июля механизмы переселения граждан из аварийного жилья.

Рассмотреть сокращение сроков подключения к сетям построенных объектов.

Разработал план по развитию рынка арендного жилья.

Рассмотреть ведение моратория на пять лет на изменение требований к строительству социальных объектов для недопущения роста их стоимости.

Улучшить собираемость платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.

Освободить от НДС общедомовой ремонт в многоквартирных домах.

ТЭС

Рассмотреть вопрос совершенствования отбора проектов модернизации ТЭС для надежного энергоснабжения в энергодефицитных районах России.

Транспорт