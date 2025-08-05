У аккаунта Павла Дурова появилась галочка верификации от Telegram
Мессенджер Telegram верифицировал профиль основателя мессенджера Павла Дурова. Как сообщает профильное издание «Код Дурова», скорее всего, такая верификация будет проводиться только для сотрудников Telegram.
В аккаунте Павла Дурова появился круглый значок, в центре которого стоит логотип Telegram. Он сопровождается меткой с подписью «Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram».
«Код Дурова» уточняет, что Telegram не выдает напрямую значки верификации для личных аккаунтов. Процесс официальной верификации проходит через бота @VerifyBot. При этом с появлением новой галочки у профиля основателя, уточняет «Код Дурова», был обнаружен похожий бот — @TelegramVerifierBot.
В 10:53 мск в материал были внесены правки. Мессенджер не переходил к прямой верификации пользователей, а лишь ввел такой инструмент для сотрудников компании.