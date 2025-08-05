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«Инкаб» начал выпуск оптических кабелей для морских линий связи

Завод «Инкаб» запустил новую линейку подводных оптических кабелей, предназначенных для строительства морских линий связи. Об этом сообщает пресс-служба компании. В линейку входят неармированные и защищенные глубоководные кабели, однобронные и двухбронные конструкции для среднеглубоководных участков и прибрежных зон.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отмечается, что конструкция новых кабелей направлена на обеспечение надежности цифровой инфраструктуры для прибрежных территорий страны. Речь идет в том числе о Дальнем Востоке и арктической зоне, где наземные способы организации связи иногда недоступны. 

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения, разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми.