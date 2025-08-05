Сбербанк и Т-Банк предоставят Иркутской области кредит на 4,5 млрд рублей

Министерство финансов Иркутской области заключило со Сбербанком и Т-Банком контракты на предоставление кредитных средств на общую сумму 4,5 млрд руб., сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сбербанк предоставит ведомству пять возобновляемых кредитных линий с лимитом выдачи 3,5 млрд руб. Срок предоставления каждого кредита — до 361 дней. Максимальная стоимость контракта определена в размере 225 млн руб. Процентная ставка предусмотрена плавающая: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на дату первой выдачи кредита, плюс надбавка.

Кроме того, региональный минфин привлек два кредита Т-Банка в размере 1 млрд руб. Цена двух контрактов составляет 215,2 млн руб.

По данным законодательного собрания региона, бюджет Иркутской области на 2025 год был принят с доходами в размере 291,3 млрд руб., расходы составили 298,9 млрд руб., дефицит - 7,6 млрд руб., или 2,5% расходов. Госдолг региона на начало года достиг 39,96 млрд руб.

Лолита Белова