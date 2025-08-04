Число избирателей в России за полгода сократилось почти на 125 тыс.

Общая численность избирателей в России по итогам полугодия сократилась почти на 125 тыс. человек, следует из данных Центризбиркома.

В России, по данным ЦИК, находится около 111 млн 438 тыс. избирателей, за рубежом — 1 млн 796 тыс. Число последних за год увеличилось почти на 11 тыс. Отдельно приводится количество избирателей в городе Байконур — 11 616 человек.

В январе текущего года в статистике ЦИК значилось почти 111 млн 563 тыс. человек. Тогда падение за 6 месяцев составило почти 465 тыс. избирателей.