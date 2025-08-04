Reuters: лояльность покупателей Tesla резко упала после поддержки Маском Трампа

Лояльность американских покупателей электромобилей Tesla к этому бренду резко снизилась после того, как основатель компании Илон Маск в прошлом году поддержал Дональда Трампа в предвыборной кампании, а потом начал работать в его администрации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании S&P Global Mobility.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

До этого лояльность покупателей Tesla была весьма высокой и достигла максимума в июне 2024 года. Тогда 74% американских домохозяйств, в которых был электромобиль этого бренда, при появлении планов купить новый автомобиль снова выбирали Tesla. Средний уровень лояльности покупателей для разных автомобильных брендов составлял 51%, так что в случае с Tesla он был существенно выше среднего уровня.

Однако затем этот показатель стал падать, составив 66% в августе 2024-го и 56% в ноябре того же года, когда в США проходили президентские выборы, на которых Илон Маск поддерживал Дональда Трампа. Уровень лояльности покупателей продолжил падать после того, как господин Маск начал работать в администрации нового президента США и регулярно делал скандальные политические высказывания.

В феврале и марте лояльность покупателей Tesla находилась на уровне 50%, в апреле — 51%, только в мае — последние данные, которые есть,— этот показатель вырос до 57%. Аналитик S&P Том Либби назвал такое падение уровня лояльности бренду «беспрецедентным».

С начала года акции Tesla подешевели на 25%. Весной в разных странах объявляли бойкоты продукции компании, а у ее автосалонов проходили акции протеста.

Яна Рождественская