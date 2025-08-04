«Дом.РФ» хочет обанкротить тамбовского застройщика «МГС-Строй»

В арбитражный суд Тамбовской области поступил иск от АО «Дом.РФ» о признании банкротом местного ООО «Специализированный застройщик "МГС-строй"». Сумма задолженности составляет 11,2 млн руб., причина ее образования не раскрывается. Иск пока не принят к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деятельность «МГС-строя» могла быть связана с ранее обанкротившимся тамбовским застройщиком «Козерог»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Деятельность «МГС-строя» могла быть связана с ранее обанкротившимся тамбовским застройщиком «Козерог»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году «Дом.РФ» пытался взыскать в московском арбитраже с «МГС-строй» 13,6 млн руб. задолженности тамбовской строительной фирмы ООО «Специализированный застройщик "Компания Козерог"» по арендным платежам за земельные участки, позднее взятой на себя «МГС-строем» . Однако суд удовлетворил иск лишь частично, обязав застройщика выплатить 5,8 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "МГС-строй"» зарегистрировано в Тамбове в 2020 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и управляет компанией Андрей Горбунов, которому также принадлежат ООО «Тамбов-15» (производство тепловой энергии), а доли в ООО «ТДК» и ООО «Бегар» (аренда недвижимости). В 2024 году «МГС-строй» показал нулевую выручку и чистый убыток в 120 тыс. руб.

Тамбовский застройщик «Козерог», с которым связана деятельность «МГС-строя», обанкротился в июне 2023 года. Почти одновременно несостоятельными были признаны связанные с ним производитель стройматериалов «Жилищная инициатива-5» и управляющая компания «Новый дом». В ноябре 2024-го банкротом был признан сын владельца «Козерога» Павла Горбунова Юрий. Сам основатель компании в конце 2023 года попал под реструктуризацию долгов.

О причинах банкротства застройщика читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Козерог" не убежал от кредиторов».

Егор Якимов