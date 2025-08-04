ФАС проверяет цены на 12 тыс. АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверку цен на топливо почти на 12 тыс. автозаправочных станций (АЗС) по всей стране. В анализе участвуют как крупные вертикально интегрированные компании, так и независимые заправки. Цель проверки — выявить возможные нарушения антимонопольного законодательства, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

В ФАС отметили, что уже возбуждено дело против компании «Газпром ГНП продажи» за значительное снижение объемов продажи бензина на бирже в мае и июне: бензина Аи-92 — на 74%, Аи-95 — на 50%. Кроме того, региональные управления службы расследуют четыре дела о необоснованном повышении цен на топливо на АЗС.

Ведомство также рассматривает вопрос об увеличении нормативов продаж бензина на бирже с 15% до 17%. По мнению ФАС, это позволит повысить прозрачность ценообразования и снизить риски необоснованного роста цен.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Бензин раскалил котировки».