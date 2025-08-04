Трахов Аслан Исмаилович

Родился 31 мая 1949 года в Адыгее. В 1968–1970 годах служил в армии. В 1976 году окончил юрфак Кубанского госуниверситета. Доктор юридических наук, профессор, завкафедрой уголовного права и криминологии Адыгейского госуниверситета.

В 1976-м стал следователем прокуратуры Майкопского района, в 1979-м там же — заместителем прокурора. В 1983–1985 годах — прокурор Кошехабльского района. В 1986–1992 годах — старший помощник прокурора Адыгейской АО. В 1992–1995 годах — министр юстиции Республики Адыгея (РА). В 1993 году участвовал в работе Конституционного совещания по разработке проекта Конституции РФ. В 1995–1998 годах — заместитель председателя Верховного суда РА. В 1998–2019 годах — председатель Верховного суда Адыгеи. С 2020 года — член Совета судей и председатель Совета ветеранов судебной системы республики. С 2000 по 2022 год также был членом Совета судей РФ.

Имеет звания заслуженного юриста РФ и Адыгеи. Награжден орденом Почета (2010), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019), медалями «За заслуги перед судебной системой РФ» II (2008) и I (2009) степени, «Слава Адыгеи» и другими.

В феврале 2025 года под руководством господина Трахова в Краснодаре был открыт Мемориальный историко-культурный центр имени купца и мецената Лю Трахова.

Женат. Есть сын и дочь. Сын Рустем Трахов являлся председателем Прикубанского районного суда Краснодара, а теперь работает его судьей.