Десять человек пострадали при обстрелах Черноземья за выходные

За прошедшие выходные ВСУ атаковали Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую области, в том числе с помощью беспилотников. По данным Минобороны, по макрорегиону выпустили как минимум 84 БПЛА.

Согласно сводкам оборонного ведомства, 38 дронов использовали для ударов по Белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за выходные по региону выпустили как минимум 180 БПЛА и 91 боеприпас. В результате атак пострадали пять человек. Разрушения получили 14 жилых помещений, девять автомобилей и четыре трактора.

Еще 38 беспилотников уничтожили над Воронежской областью. Во время атаки ночью 3 августа в регионе были ранены четыре человека. По последним данным, трое из них были госпитализированы, одна из пациенток находилась в реанимации. В городе зафиксировали повреждение остекления девяти квартир и нескольких частных домов (один из них сгорел), а также шести автомобилей. Ночью 2 августа из-за падения обломков БПЛА пострадали кровля нежилого здания, стены ряда частных домов несколько машин и трактор.

Семь дронов ликвидировали над Курской областью. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что 3 августа житель села Коровяковка Глушковского района подорвался на взрывном устройстве. 57-летний мужчина получил множественные ранения, в состоянии средней степени тяжести был доставлен в областную больницу.

Еще один БПЛА сбили над Орловской областью. Местные власти не сообщали о последствиях атаки.

За прошлые выходные при ударах по Черноземью с Украины два человека погибли и пятеро пострадали.

Алина Морозова, Кабира Гасанова