Из-за ночной атаки БПЛА в Воронежской области повреждены частные дома и машины

За ночь дежурные средства ПВО сбили в шести районах Воронежской области 12 беспилотников. Пострадавших нет, но зафиксирован ряд разрушений. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

В одном из районов из-за падения обломков сбитых дронов загорелась кровля нежилого здания, ее потушили. Также повреждены стены ряда домов, несколько автомобилей и трактор.

«Исходя из оперативной обстановки, режим непосредственной угрозы удара БПЛА не объявлялся»,— добавил губернатор.

По данным Минобороны, с 20:00 1 августа до 4:40 2 августа над Россией было ликвидировано 112 беспилотников, в том числе 15 над Черноземьем. Над Воронежской областью сбили 12 БПЛА, над Белгородской — два, над Липецкой — один. Белгородские власти пока не комментировали атаки, в правительстве Липецкой области подтвердили информацию оборонного ведомства.

Алина Морозова