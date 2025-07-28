Два человека погибли и пятеро пострадали при атаках на Черноземье на выходных

За прошедшие выходные ВСУ атаковали все регионы Черноземья, за исключением Липецкой области. По данным Минобороны, над областями сбили 18 беспилотников. Больше всего дронов уничтожили над Курской областью — восемь.

По данным Минобороны, три беспилотника ликвидировали над Белгородской областью. Согласно сообщениям губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ выпустили по региону как минимум 176 дронов и 98 боеприпасов. При ударах погиб один человек, еще пятеро пострадали. Разрушения установили в 23 жилых помещениях и 27 транспортных средствах.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что 26 июля в результате атаки FPV-дрона в деревне Обеста Рыльского района погиб мирный житель. БПЛА ударил по территории местного клуба.

Над Орловской областью сбили четыре дрона, над Воронежской — два, над Тамбовской — один. По сообщениям местных властей, в двух первых регионах обошлось без последствий, в последнем информацию о них не уточняли.

За прошлые выходные при обстрелах Черноземья пострадали восемь мирных жителей. Воронежская и Тамбовская области не подвергались атакам.

Алина Морозова