Давление накачивается нефтью

Отказ от российской нефти принесет Нью-Дели многомиллиардные убытки. Расходы Индии на импорт сырья вырастут примерно на $10 млрд, если страна поддастся давлению Вашингтона, подсчитали аналитики Kpler. Дедлайн Дональда Трампа для прекращения военных действий на Украине истекает 8 августа. После этого Белый дом угрожает ввести пошлины в 100% в отношении России и ее торговых партнеров. Перестанут ли они покупать российскую нефть из-за угроз Трампа? Об этом — Сергей Симонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Китай и Индия — это около 80% российского экспорта нефти, и у них есть пять дней, чтобы сделать выбор между Москвой и экономикой США. Именно такую дилемму для Пекина и Нью-Дели сформулировал один из главных ястребов в американском парламенте, сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), говоря о вторичных пошлинах Дональда Трампа против торговых партнеров России. В податливость Китая верится с трудом. На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент услышал от китайских чиновников формулировку «КНР является суверенным государством» и будет сама решать, у кого покупать нефть.

Но с Индией ситуация неоднозначная. Западные агентства сообщили, что государственные НПЗ прекратили закупки сырья из России. Другие выяснили, что власти запретов не вводили, тем более что отказ от российской нефти стал бы для Нью-Дели крайне болезненным. Эксперт по энергетике Кирилл Родионов считает, что индийские компании все же снизят импорт, если Дональд Трамп объявит о 100% пошлинах: «Если Китай открыто идет на так или иначе противостояние с США, то Индия, наоборот, является той страной, которая хочет выиграть на противостоянии, пытаясь создать возможности для перетока производственных мощностей из Китая в Индию. Индийские компании начнут добровольно снижать закупки российской нефти, отказываться от отгрузки в своих портах.

Как следствие, общий экспорт сырья из России временно снизится. Рынку потребуются дополнительные объемы для замещения поставок российского сырья, и их могут дать страны Ближнего Востока».

Видя уязвимую позицию Индии, в Белом доме на прошлой неделе усилили давление. Дональд Трамп не скрывал, что повышенные пошлины в 25%, которые уже ввели против Нью-Дели, связаны именно с сотрудничеством с Россией. А его главный помощник Стивен Миллер 3 августа прямо обвинил Индию в финансировании военных действий на Украине.

Но директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев сомневается, что Нью-Дели пойдет на поводу у Вашингтона: «Почему компания должна вдруг отказываться от импорта российской нефти, которая ей выгодна, совершенно непонятно. Единственное, что может ее сподвигнуть к этому, — регуляторные меры со стороны индийского проекта. Но этих мер нет. Будут ли они — вызывает большое сомнение, потому что это вопрос политической субъектности. Если они пойдут единожды на поводу такого давления, США смогут диктовать свою волю по любым другим вопросам. Другое дело, что сами компании всегда перестраховываются, применяют серые схемы. Мы видим в последний месяц довольно много российской нефти, которая идет в неизвестном направлении, и это направление — почти всегда Индия».

Хотя за последние годы на рынке уже привыкли, что чем серее схема, тем больше за нее придется заплатить. Текущие скидки на российскую нефть, конечно, далеки от рекордов 2023 года, но все еще существенны — около $12 за баррель. В ближайшие месяцы, если угрозы Трампа реализуются, эта цифра увеличится и начнет дополнительно давить на доходы российского бюджета. У рынка есть опасения и насчет стабильности российского экспорта. Reuters пишет, что именно с этим связано уже согласованное повышение добычи в сентябре. Мировые цены на сырье отреагировали слабо, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков: «Я думаю, что это консенсусное решение о повышении объема производства. И основная интрига, скорее всего, нас ждет дальше: в следующие периоды мы тоже все будем повышать объем производства? Во-первых, ОПЕК+ достигла тех показателей, которые были к началу 2023 года, то есть до добровольного дополнительного снижения. Нынешний же объем повышения для России даже выгоден, потому что мы видим на практике, что биржа на это особо не реагирует.

Мы все-таки получим возможность увеличить добычу и хотя бы с объема заработаем больше».

Из-за невысоких мировых цен на нефть в последние месяцы нефтегазовые доходы российского бюджета заметно снизились. В июне Минфин называл цифру — 494 млрд руб., это минимальное значение с января 2023-го.

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Александра Абанькова, Сергей Симонов