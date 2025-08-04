«Сейчас состояние Александра Овечкина точно не превышает $100 млн»
Владимир Осипов — о доходах российского форварда в Америке
Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. По данным спортивных СМИ, нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» заработал за карьеру $162 млн. Реальные доходы самого богатого хоккеиста России подсчитал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Если перевести в рубли, то зарплата Овечкина в клубе «Вашингтон Кэпиталз» составит почти 13 млрд руб. за карьеру, но тут, как всегда, есть нюанс. По словам самого Александра, примерно половина этой суммы уходит на налоги. То есть речь идет уже о $80 млн или 6,5 млрд руб. К тому же форвард тратил деньги, покупал невидимость и содержал семью. Так что сейчас состояние Александра точно не превышает $100 млн. Об этом он сам рассказывал журналистам:
«Ну какие $100 млн? Если бы у меня было $100 млн, я бы тут сейчас не сидел, а отдыхал бы и пиво пил, а не воду».
Но не будем забывать, что Овечкин активно инвестирует свои деньги, в том числе в недвижимость в России. Он зарабатывает около $6 млн в год вне хоккея. Около $3,5 млн — это рекламные контакты. Остальное приходится на цифровой банкинг, сервисы онлайн-платежей и переводов и даже торговлю на бирже.
Но все-таки главный доход игрока — хоккей. За 2024 год его зарплата в «Вашингтоне» составила $11 млн, что далеко не самый высокий текущий доход в лиге. Например, Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» заработал почти $17 млн. Но столь высокую планку по доходу в течении 20 лет еще не удавалось держать никому. Так что Овечкин в любом случае уникален, уверен Андрей Николишин, который сам не один сезон выступал за океаном:
«Поверьте, отыграть даже пять-семь лет в НХЛ — это очень сложно. А Овечкин 20 лет забивает больше 20 голов за сезон, это феноменальный результат».
К тому же Овечкина ждет еще один сезон в НХЛ, в течение которого он гарантированно заработает $9,5 млн, естественно, до налогообложения. Но самое главное мир будет ждать, продлит ли он свое соглашение с «Вашингтоном» или нет. Если этого не случится, то самым высокооплачиваемым игроком лиги в истории российский нападающий останется недолго. В финансовой гонке его очень быстро догонит канадец Сидни Кросби из Питсбург Пингвинз. Хотя многие эксперты уверены, что Овечкин все-таки останется в НХЛ, что бы сделать свой рекорд по заброшенным шайбам недоступным на все времена.
Конечно, болельщики хотят увидеть Александра в майке «Динамо», но хоккейный обозреватель Павел Лысенков считает, что лучше форварду остаться за океаном: «Если он будет в таком же прайме в 2026 году, какой смысл ему возвращаться в КХЛ, если он супер и в НХЛ? Как мне кажется, России Овечкин нужен там больше, чем здесь. Причем, что он и дома еще поиграет».
Новый сезон в НХЛ стартует в начале октября, и за рекордами Овечкина, в том числе финансовыми, все будут следить очень внимательно. Хотя сейчас в лиге немало российских игроков, которые по доходам не уступают Александру. Например, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заработали за прошлый сезон по $10 млн. Защитник Михаил Сергачев — $11 млн. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вообще уступил Овечкину в доходах немного. Так что с зарплатами у российских легионеров в НХЛ все в полном порядке, но настоящей легендой из действующих игроков считается только Александр Овечкин.
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