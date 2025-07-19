Коробка для новых рекордсменов

19 июля прославленный российский хоккеист Александр Овечкин принял участие в открытии отремонтированной хоккейной коробки в одном из дворов Головинского района, что на севере Москвы. В том дворе на окраине столицы, где капитан «Вашингтон Кэпиталс» рос и делал первые шаги в спорте. Мероприятие посетил корреспондент «Ъ» Арнольд Кабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия хоккейной площадки после реконструкции при участии хоккеиста Александра Овечкина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Церемония открытия хоккейной площадки после реконструкции при участии хоккеиста Александра Овечкина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Обычный советский двор в спальном районе на севере Москвы в этот день был переполнен. В окружении полудюжины хрущевок выросла отремонтированная хоккейная коробка. На ней изображение знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина, надпись «вечный рекорд» и — крупно — число 895, знаменующее одно из главных индивидуальных достижений российского форварда. Именно такой по счету, 895-й, стала его шайба в ворота «Нью-Йорк Айлендерс», благодаря которой он установил новый снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги. К реконструкции площадки приложила руку компания Fonbet, амбассадором которой Александр Овечкин является.

Звезду «Вашингтона» в этот день хотели увидеть все. Неожиданной гостьей стала 15-я ракетка мира Диана Шнайдер. Теннисистка рассказала, что живет неподалеку, вот и наткнулась на площадку: шла, что называется, на звук. А первый человек, если верить словам очевидцев, появился возле коробки уже в девять утра, то есть задолго до приезда Александра. Он-то прибыл только вечером.

Насыщенная программа Александра Овечкина начиналась с дневной прогулки по Никольской улице. В окружении охраны он прошел от Казанского собора до Лубянской площади. Шел быстрым шагом, не оборачиваясь, но кто-то успевал узнать.

Встреча с кумиром для многих стала сюрпризом. То и дело раздавались вопросы «Кто это?» и возгласы «Это Овечкин!», звучало и много слов не для печати.

Были, правда, и совсем далекие от спорта люди. Кто-то в деталях объяснял своей спутнице «не в теме», кого она только что видела лицом к лицу: «Он играет в этом… В ''Вашингтоне''! Недавно рекорд побил! Мировой звездой считается!»

Шанс разглядеть легенду как следует представился, когда где-то в середине пешего маршрута он остановился для коротенькой фотосессии. Громче всех обращалась к нему невысокая дама. Сначала — бодро: «Александр! Передайте привет Лерке!» Затем — почти жалобно, напирая на то, что ждала его полчаса, протягивая имя и перебирая уже, видимо, других родственников. Овечкин Леру не забыл. Поприветствовал ее сдержанно, зато аж два раза.

Дойдя, наконец, до Лубянской площади, Александр Овечкин скрылся в черной Lamborghini. Стартовал автопробег до Флотской улицы, в котором засветились еще несколько спорткаров с логотипом Fonbet. Где-то через час все вместе они прибыли к коробке.

На вопросы журналистов, которых сама коробка интересовала, конечно, в меньшей степени, Александр Овечкин отвечал тихо и коротко. О продлении с «Вашингтоном» — мыслей нет (текущее соглашение игрока с клубом истекает следующим летом). О возможном возвращении Евгения Кузнецова в «Кэпиталс» — «нужно спрашивать его агента». Зато довольно подробно Овечкин рассказал об академии его имени. Он выразил надежду, что ее откроют «через полтора года», сообщил о планах открыть в ней музей: «Все делается для болельщиков!»

Когда перешли к официальной части, Овечкин взял микрофон, и слышно его стало гораздо лучше. Он мысленно вернулся в детство, вспомнил, как приходил сюда с друзьями поиграть в футбол, наказал детям нового поколения «тусоваться и получать удовольствие» на площадке и завершил свою речь, пожелав всем добра и мира.

Затем выступил глава управы Головинского района Москвы Дмитрий Бунаков. Он вручил Александру Овечкину свитер, стилизованный под вашингтонские, те, что хоккеист вот уже много лет надевает в домашних матчах, красный с синими деталями и восьмеркой на спине. Овечкин подарок развернул и с легкостью обнаружил отличия. Спереди на джерси вместо логотипа клуба располагался герб Головинского района, а на плечах — его уменьшенные копии.

Вышедший следом управляющий акционер Fonbet Валентин Голованов отметил «аутентичную атмосферу советского двора» и подчеркнул, что именно «парню из этого двора» «проиграл» великий Уэйн Гретцки. «Надеюсь, что на этой коробке появятся новые рекордсмены»,— подытожил он. А завершил эстафету олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, ныне занимающий пост заместителя генерального директора Fonbet. По его словам, «именно с таких площадок будут рождаться новые чемпионы». «Мы сделаем так, чтобы каждый двор нашей великой спортивной державы имел вот такие подготовленные площадки, где с малых лет будущие чемпионы будут изучать новое ремесло»,— добавил он.

Завершилась торжественная программа «символическим броском» Александра Овечкина и автограф-сессией с его участием. А сразу после нее будущие чемпионы начали коробку обкатывать. Здесь начался турнир по флорболу — летней разновидности хоккея с мячом.

Арнольд Кабанов