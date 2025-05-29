Будущее Александра Овечкина оказалось под вопросом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» пояснил, что информация о том, что российский форвард Александр Овечкин покинет команду по завершении сезона-2025/26, на данный момент не соответствует действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Ранее сообщалось, что клуб разослал владельцам сезонных абонементов сообщение о том, что звездный нападающий не продлит контракт с командой. «Решение о будущем Александра Овечкина после сезона-2025/26 пока не принято. В электронном письме, отправленном сотрудником корпоративного отдела продаж, было ошибочно указано, что следующий год станет последним для Овечкина»,— говорится в заявлении «Вашингтона».

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2004 года. Россиянин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. По ходу минувшего регулярного сезона он обновил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярках. На его счету 897 шайб. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894). Контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Арнольд Кабанов