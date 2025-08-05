Репутацию на кресло не меняют

Отработав чуть более года в должности министра предпринимательства и туризма Башкирии, Зухра Гордиенко покинула пост. Об отставке вчера сообщил глава республики Радий Хабиров на еженедельном совещании правительства. По его словам, госпожа Гордиенко переходит на другую работу. Уходу министра предшествовало внимание правоохранительных органов к минтуризма региона, расследующих дело о мошенничестве в подведомственном Центре развития туризма Башкирии. Сама госпожа Гордиенко заявила «Ъ», что приняла решение об отставке самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зухра Гордиенко ждет кадровых предложений от руководства республики

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Зухра Гордиенко ждет кадровых предложений от руководства республики

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Первая рабочая неделя августа в правительстве Башкирии началась с кадровых перестановок. На первом открытом совещании кабмина глава республики Радий Хабиров объявил об освобождении от должности министра предпринимательства и туризма Зухры Гордиенко. На ее место, назначена заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Светлана Верещагина.

Светлана Верещагина имеет опыт работы как в самом министерстве предпринимательства и туризма (была заместителем главы министерства, когда им руководил Рустем Афзалов), так и в смежных отраслях. Ранее она работала в министерстве торговли и услуг, а в минэкономразвития отвечала, в том числе, за состояние креативных индустрий. Начиная с 2021 года госпожа Верещагина будет пятой главой туристического ведомства.

Зухра Гордиенко в разное время работала в школе в Учалах, возглавляла районный филиал Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, городской стадион «Горняк», а затем перешла в администрацию Учалинского района. В январе 2020 года возглавила Кигинский район, став первой женщиной — главой администрации. В мае 2024 года она была назначена министром предпринимательства и туризма Башкирии.

За время деятельности госпожи Гордиенко на посту министра число мелких и средних предпринимателей в Башкирии увеличилось на 5% (до 138,9 тыс.), на те же 5% вырос турпоток в республику (до 2,26 млн человек). Кроме того, в республике открылись несколько объектов, связанных с туристической отраслью — визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций, историко-культурный комплекс «Салауат ере» в геопарке «Янган-Тау» и «Этнокомплекс» в геопарке «Торатау».

Однако в последние недели туристическая отрасль Башкирии фигурировала в региональных СМИ в основном в связи с вниманием правоохранительных органов. Сначала стало известно об уголовных делах о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах в отношении коммерческих фирм, связанных с туризмом — в суд переданы дела в отношении директора ООО «Урал-Тенгри» Александра Гончарова, директора ООО «Тенгри» Алевтины Емельяновой и предпринимательницы Светланы Мусеевой. По версии следствия, они незаконно получили из бюджета 27 млн руб. по программе субсидирования внутреннего туризма.

В конце прошлой недели правоохранительные органы раскрыли подробности дела в отношении руководства организаций, подведомственных непосредственно министерству предпринимательству и туризма. Оказались задержаны глава АНО «Центр развития туризма РБ» Руслан Юсупов, его заместитель и заодно директор АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма "Геопарк "Торатау"«» Артур Идельбаев, а также директор АНО «Проектный офис по развитию территорий» Ильнур Куватов. Следователи считают, что их действия привели к хищению 26 млн руб., выделенных на строительство глэмпингов и кемпингов.

В офисе министерства две недели назад прошла выемка документов, связанных с Центром развития туризма. Однако Зухра Гориденко тогда заявила, что руководимое ей ведомство продолжает работу в штатном режиме.

Связь отставки с последними событиями подтвердила и сама Зухра Гордиенко. Комментируя кадровые перестановки, экс-министр заявила «Ъ», что решение об отставке приняла она сама. «Я сама написала заявление, посчитав, что так будет честно по отношению к министерству и лучше для всех. Безусловно, его репутация, учитывая последние события, задета, хоть меня лично скандал не коснулся. На мой взгляд, решение о перестановках — правильное. Светлана Верещагина, уверена, справится со своими обязанностями — у нее хороший бэкграунд, учитывая опыт работы в минэке»,— рассказала бывшая чиновница «Ъ».

О своем новом месте работы госпожа Гордиенко не рассказала, отметив, что ждет предложений от руководства республики.

Идэль Гумеров