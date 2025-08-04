Горячий туризм холодной зимы

Японская зима, снежные обезьяны, сафари в Африке и пляжи Рио-де-Жанейро — туристические компании расширяют список направлений для зимних каникул россиян. Как рассказали “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров, в этом году перечень пополнится большим числом экзотических направлений от знойных тропиков Юго-Восточной Азии до суровых круизов в Антарктиде. Цена на такие путешествия варьируется, есть и более бюджетные варианты за 250 тыс. руб., и премиальные экспедиции. За такой отдых длиною около двух недель туристы заплатят свыше 2 млн руб. за двоих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О самых экзотических направлениях “Ъ FM” рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян: «Действительно, операторы провели обширную работу. Во-первых, это Юго-Восточная Азия, здесь в комбинации довольно интересные туры. Во-вторых, можно провести праздники в Южной Корее, посмотреть, как там справляют Новый год, цена такого тура начинается от 370 тыс. руб. на человека. Есть вариант посетить Филиппины, россияне еще не очень распробовали это направление. Такой тур будет стоить порядка 500 тыс. руб. и выше. Самые экзотические предложения — это, конечно, новогодние праздники в Африке. За счет наличия прямого сообщения можно посетить четыре страны за раз: Зимбабве, Замбия, Ботсвана, ЮАР, причем такой тур обойдется в 800-900 тыс. руб. за десять дней.

Плюс сейчас операторы предложили Новый год в Антарктиде. Все больше набирает популярность посещение, скажем так, экстремальных климатических зон, и цены на удивление можно найти более доступные, например, с вылетом из Аргентины за 900 тыс. руб. на человека. Посещение арктических полуостровов на экспедиционных круизных яхтах стоит от 2,6 млн руб. Эти экзотические предложения навряд ли по карману большинству наших туристов. Большинство все-таки поедет в Юго-Восточную Азию, здесь будут конкурировать Вьетнам, Таиланд, зимняя Шри-Ланка и, конечно, остров Хайнань».

При этом уже стартовало раннее бронирование на новогодний отпуск, рассказали “Ъ FM” в туроператоре «Русский экспресс». Среди предложений, помимо Азии, экзотическая Латинская Америка и отдых на островах, рассказала PR-аналитик компании Елизавета Тимошенко: «Есть весьма необычные программы для искушенных клиентов. Например, Сейшелы, туристы могут провести отпуск на разных островах и увидеть в рамках одного путешествия сразу несколько живописных мест. Стоимость варьируется в зависимости от параметров тура. Так, комбо из трех островов — Праслин, Ла-Диг и Маэ — с вылетом 24 декабря на десять ночей прямым рейсом "Аэрофлота" обойдется от 760 тыс. руб. на двоих при условии проживания в четырехзвездных отелях с завтраками. Аналогичный по параметрам тур, но с перелетом другими авиакомпаниями со стыковками выйдет от 420 тыс. руб.

Тем, кто хочет посетить Латинскую Америку и не ограничиваться одной страной, рекомендуем выбрать тур "Новогодняя сказка", в него входят Бразилия, Аргентина, Чили на девять ночей. Это отличная возможность встретить праздник на пляжах теплого Рио-де-Жанейро под искрящимися над океаном фейерверками. Туристы также полюбуются изысканной архитектурой Буэнос-Айреса и побывают в самой европейской стране Латинской Америки — Чили. Стоимость такого вояжа без учета перелета составит от 340 тыс. руб. на человека при двухместном размещении».

Как добавляют в Ассоциации туроператоров России, во многом расширению списка новогодних направлений способствует большее число транзитных рейсов, доступных россиянам.

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Анна Кулецкая