Туристы составляют культпрограмму

Самуи, Бухара и Экс-ан-Прованс — газета The New York Times составила список главных туристических направлений второй половины 2025-го. Издание сделало акцент на культурной программе, в том числе выставках, концертах и фестивалях. Такой событийный туризм пользуется спросом и у россиян, рассказали “Ъ FM” представители отрасли. Привлечь путешественников, как отмечают авторы статьи американской газеты, могут открытие усадьбы Поля Сезанна во французском Экс-ан-Провансе или специализированные выставки по случаю 400-летия Нью-Йорка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Всего в рейтинге 52 локации. Самые доступные для россиян — Кутаиси и Бухара. Там посетить советуют новый цифровой музей и биеннале современного искусства. Эти мероприятия уже заинтересовали российских туристов, заметила руководитель пиар-проектов в сервисе путешествий Tutu Наталия Туйгунова: «New York Times формирует этот список ежегодно уже более 20 лет. Это способ помочь регионам, которые делают первые шаги в туризме, и отметить тех, кто преуспел или предложил классный проект по трансформации городского пространства. Так, в Бухаре в сентябре стартует биеннале современного искусства. Экспонаты разместят прямо в старинных зданиях. Из данных сервиса путешествий Tutu.ru уже видно, что спрос на перелеты туда в этом месяце показывает небольшой рост.

Более уверенно себя чувствуют другие направления из списка New York Times, например, спрос на рейсы в Кутаиси за январь-июль вырос в два раза. В этом году там открыли цифровой музей в здании бывшей королевской резиденции».

Зачастую туристические направления начинают пользоваться повышенным спросом из-за популярных фильмов и сериалов. Например, после съемок первых двух сезонов «Белого лотоса» на Гавайях и Сицилии турпоток туда вырос почти на 20%. Третью часть сняли в Таиланде, после этого остров Самуи попал в список The New York Times, а также в число популярных направлений у россиян, рассказала глава отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская: «Сериал "Белый лотос" действительно произвел фурор, поэтому по местам съемок очень многие хотят поездить. Это касается и Италии, и вот следующая волна — это Самуи. "Мы хотим обязательно поехать" или "мы хотим на этот шикарный остров, который показывали в фильме" — такие запросы однозначно есть.

Что касается Бухары, то в целом Узбекистан по интересу растет уже несколько лет подряд, потому что туда удобно лететь и там можно посмотреть несколько городов. К тому же многие не могут себе позволить, например, съездить в Японию на цветение сакуры, в отличие от тура в Узбекистан на цветение миндаля. Так что это направление пользуется повышенным спросом. Если говорить про Францию, и Прованс в частности, то они всю жизнь пользовалась популярностью из-за своих красивых ландшафтов, симпатичных отелей высокого уровня, местного колорита. Но конкретных запросов, связанных с творчеством импрессионистов, не было».

По данным опроса сервиса путешествий Tutu, каждый десятый россиянин готов отправиться в поездку ради какого-то культурного или спортивного события. Причем сейчас популярностью пользуются и европейские города, отметила руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр: «Допустим, до ноября заказывают туры на биеннале в Венеции. Кроме того, осенью пройдет Фестиваль света в Берлине. У нас туристы летят туда 10 октября. Состоятся Миланская неделя музыки в театре "Ла Скала" и фестиваль фламенко в Испании. В Грузии на лето запланировано много концертов и событий, особенно в Батуми. Но туда больше летят самостоятельные туристы. В Киото во второй половине ноября пройдут чайные церемонии, и туристы специально просили туда попасть и построить тур именно таким образом.

Ну и к Новому году потихонечку люди подтягиваются. В Австрии, в Германии никто не отменял рождественские ярмарки. Это, конечно же, устойчивый тренд. То есть люди хотят на эти события попасть. Шопинг тоже, кстати, я не зря упомянула. Очень много разных шопинг-фестивалей проходят. Это тоже уже часть культурного события для туристов».

В гайд главных туристических направлений на вторую половину года от The New York Times также попал Лумбини, город находится в Непале и считается родиной Будды. Там до конца года откроется новый религиозный центр. В Гамбурге журналисты американского издания предлагают посмотреть на бункер времен Второй мировой, ставший культурным кластером, а на Тайване — прокатиться на поезде по 100-летней лесной железной дороге.

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Ульяна