В метро Петербурга вновь начали раздавать воду из-за сильной жары

В петербургском метро снова начали раздачу питьевой воды на фоне сильной жары. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Выдача воды в данный момент осуществляется на станциях «Маяковская», «Достоевская», «Сенная площадь», «Адмиралтейская», «Петроградская» и «Проспект Просвещения». В ГУП «Петербургский метрополитен» также отметили, что данные о температуре воздуха находятся на постоянном мониторинге, список станций может корректироваться.

«Чтобы получить медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия, пользуйтесь стойками передачи тревожной информации или обратитесь к работнику метрополитена на станции»,— добавили в метрополитене.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вплоть до 30 июля в городе действовал «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары.

Дарья Астанина