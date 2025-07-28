«Оранжевый» уровень опасности из-за жары в Петербурге продлили до 30 июля

На территории Санкт-Петербурга продлевается «оранжевый» уровень опасности из-за аномально жаркой погоды. Такой режим будет действовать до 13:00 среды, 30 июля, сообщили в Росгидрометцентре.

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В администрации Петербурга напомнили, что «оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

В настоящий момент предупреждение действует 28 июля с 13:00 до 19:00. В городе ожидается температура воздуха +30… +31 градус.

Синоптики также отметили, что во второй половине дня понедельника в Петербурге возможны локальные грозы.

В период высокой солнечной активности рекомендуется не выходить из дома без головного убора и использовать одежду из натуральных тканей. Также необходимо следить за своим состоянием, чаще находиться в тени и не допускать обезвоживания, предупреждают специалисты.

«Ъ-СПб» писал, что в минувшие выходные «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары в Петербурге объявляли сразу на несколько дней вперед.

Андрей Цедрик