Экс-директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки и мошенничество

Салаватский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-директора Дуванского многопрофильного колледжа Талипа Фазлаева. Ему инкриминируют получение взятки (чч. 2, 5 ст. 290 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, обвиняемый получил свыше 4 млн руб. от 19 подчиненных «за общее покровительство и попустительство по службе», а также обещая им премии и стимулирующие выплаты.

Также, по данным следствия, господин Фазлаев, обманув четверых работников, получил от них по 20 тыс. руб. за оплату их обучения по использованию программы трехмерной системы моделирования, которая была оплачена из бюджета.

Обвиняемый не признал вину.

Венера Хисамова