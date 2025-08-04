Ирландский клуб уволил футболиста за кражу в супермаркете

Клуб второго по силе дивизиона чемпионата Ирландии «Керри» расторг контракт с двумя игроками. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Команду покинули вратарь Матиас Рандриамами, а также защитник Шейн Марудза, соглашение с которым было подписано 25 июля. В сообщении «Керри» говорится, что «ценности и принципы» этих игроков «не соответствуют стандартам клуба». По информации СМИ, Рандриами и Марудза были уволены за кражу в супермаркете.

На данный момент «Керри» занимает девятое место во втором дивизионе страны, который представляют десять команд.

Таисия Орлова