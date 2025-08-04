Началась забастовка на оборонных предприятиях Boeing

Почти 3,2 тыс. рабочих с трех оборонных заводов компании Boeing в штатах Миссури и Иллинойс принимают участие в начавшейся сегодня в полночь забастовке. Профсоюзы не смогли достичь соглашения с руководством Boeing об улучшении условий труда, повышении зарплат и пенсий в рамках нового трудового контракта. Заводы, которые затронула забастовка, выпускают истребители F-15 и F/A-18, военное оборудование, ракеты, а также занимаются обслуживанием военной техники.

Профсоюз International Association of Machinists and Aerospace Workers District 837 не устроили условия нового трудового контракта, предусматривающего повышение среднего размера зарплаты на 40%, до примерно $102,6 тыс. в год, и изменения трудового графика с учетом пожеланий рабочих. Как отмечается в заявлении профсоюза, рабочие «заслуживают контракта, который учитывает их мастерство, преданность и важную роль в обороне нашей страны».

В Boeing подчеркнули, что готовы к забастовке и могут бесперебойно обеспечивать выполнение заказов силами тех рабочих, которые в ней не участвуют. Как заявил глава Boeing Келли Ортберг, эта забастовка намного менее масштабна, чем прошлогодняя, в которой приняли участие около 30 тыс. рабочих заводов по производству гражданских самолетов и которая обошлась компании в несколько миллиардов долларов убытков. «Я бы не волновался о последствиях этой забастовки. Мы справимся»,— сказал он.

Алена Миклашевская