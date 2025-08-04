В Томске 16-летнего подростка задержали за рисование ногой свастики в песочнице

В Томске сотрудники СКР и Росгвардии задержали 16-летнего подростка. Его подозревают в реабилитации нацизма.

Как сообщили в управлении МВД по Томской области, в июне этого года подозреваемый, «находясь на детской площадке... ногой начертил на песке гигантскую свастику». Вместе с ней он написал текст «экстремистской направленности». На странице молодого человека в соцсети также нашли «символику криминального движения», которое запрещено в РФ.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело. Кроме того, составлен административный протокол о публичной демонстрации нацистской символики.

Никита Черненко