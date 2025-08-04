На капремонт зданий медорганизаций в Уфе направят до 396 млн рублей

В Уфе в этом году планируют капремонт восьми зданий шести больниц и поликлиник. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве первый заместитель министра здравоохранения республики Роберт Иштуков, на работы предусмотрено 396 млн руб.

В поликлинике №2 больницы №8 на улице Александра Невского и поликлинике №2 больницы скорой медицинской помощи на улице Губайдуллина проводят капитальный ремонт. В стационарах клинического наркодиспансера на улицах Хусаина Ямашева, Александра Суворова и Нефтяников, а также в стационаре республиканской инфекционной больницы на улице Запотоцкого ремонтируют отдельные помещения. В поликлинике №50 и больнице №18 готовят помещения для установки тяжелого оборудования, отметил замглавы министерства.

В этом году для медучреждений Уфы приобретут 78 единиц оборудования, в числе которого три маммографа и рентген-аппарат, а также мебель и оргтехнику.

Программа обновления медицинских организаций Уфы рассчитана до 2030 года.

Майя Иванова