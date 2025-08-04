Трамп: Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпредставитель Стив Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа. Его словам приводит агентство Reuters. Ранее американский президент анонсировал поездку господина Уиткоффа в Москву.

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Фото: Ken Cedeno / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Известно о четырех визитах господина Уиткоффа в Россию — в феврале, марте и дважды в апреле. В ходе последней встречи Россия и США обсудили возможность возвращения к прямым переговорам между РФ и Украиной.

29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

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