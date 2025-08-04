ФСБ нашла более 60 подпольных мастерских по модернизации оружия в России

В мае-июне 2025 года сотрудники ФСБ выявили 157 нелегальных оружейников в России. Также обнаружены 62 подпольные мастерские, где модернизировали оружие и создавали боеприпасы. Об этом сообщили «Ъ» в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Оружейники действовали в 51 регионе, включая Москву, Санкт-Петербург, Курскую и Белгородскую области, и новые регионы России. Злоумышленники занимались переделкой гражданских видов вооружения под боевое.

Из незаконного оборота изъяли 268 единиц оружия. В их числе четыре пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, 134 винтовки, карабинов и ружей, и два гранатомета. Оперативники также нашли 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты и 16 детонаторов. Изъяты более 140 кг взрывчатки и 34 тыс. патронов.

Никита Черненко