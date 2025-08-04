Кабмин выделит 40 млрд на выплаты в 65 тысяч жителям Курской области

Правительство России направит еще 38,6 млрд руб. на ежемесячные выплаты в 65 тыс. руб. жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости в результате действий ВСУ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кабмин также направит 650,5 млн руб. бизнесу и индивидуальным предпринимателям Белгородской, Брянской и Курской областей на компенсацию расходов на зарплаты сотрудникам простаивающих предприятий в третьем квартале 2025 года.

По данным правительства РФ, с начала года федеральные власти выделили порядка 100 млрд руб. на выплаты жителям Курской области и около 2 млрд руб. на поддержку бизнеса приграничных регионов.

В феврале Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс. руб. курянам, потерявшим имущество в пострадавших от вторжения ВСУ районах. По прогнозам властей региона, на сегодня число получателей поддержки может достигать 118,8 тыс.

Кабира Гасанова