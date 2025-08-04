Полицейских с Сахалина заподозрили в организации незаконной миграции

На Сахалине обнаружили преступную группу, организовавшую нелегальную миграцию в регион. В нее входили четыре жителя Сахалинской области, а также четверо сотрудников отдела по вопросам миграции МВД. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

В зависимости от роли фигурантам вменяют получение взятки должностным лицом, а также организацию незаконной миграции. Следствие считает, что злоумышленники действовали с августа 2022 по июль 2025 года. В частности, они оформляли фиктивные трудовые договоры и регистрацию для иностранцев. В частности, один из подозреваемых получил не менее 70 тыс. руб. от фигурантки уголовного дела. За это он должен был продлить документы на пребывание мигрантов в России.

За все время участники группы выдали незаконные права на пребывание в Южно-Сахалинске порядка 1 тыс. человек, считает следствие. Двух фигурантов арестовали, остальных отпустили под подписку о невыезде. Следователи провели обыски в домах подозреваемых.

Никита Черненко