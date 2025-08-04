Студенты 11 российских вузов написали дипломы с применением ИИ от «Яндекса»

Одиннадцать вузов приняли участие в проекте «Яндекса» и НИУ ВШЭ по использованию искусственного интеллекта (ИИ) при написании дипломных работ. К эксперименту присоединились ИТМО, КФУ, СибГМУ, СКФУ, НГТУ, ННГУ, ТГУ, ТюмГУ, УрФУ и Университет правительства Москвы.

Эксперты компании и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ обучили студентов и преподавателей использовать YandexGPT в трудоемких задачах, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе «Яндекс Образования». Согласно опросу студентов, 60% из них использовали ИИ для структурирования текста, около половины — для литературного обзора. 47% студентов так генерировали черновой текст работы, 42% прогоняли его через ИИ для исправления стилистических ошибок.

Большинство участников проекта утверждают, что использовали ИИ только как вспомогательный инструмент. Лишь 17% участвовавших в эксперименте студентов признались, что обращались к технологии на каждом этапе работы.