ДВО РАН: вулканы Камчатки разбудило мощное землетрясение

Между землетрясением, произошедшим на Камчатке 30 июля, и активизацией нескольких вулканов наблюдается прямая связь, заявляют специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По всем признакам в регионе просыпается пятый вулкан.

«Извержения мы связываем с последним землетрясением, которое активизировало магматические очаги, накачало в них дополнительную энергию»,— подчеркивает директор института, член-корреспондент РАН Алексей Озеров.

Первым подал признаки активизации Авачинский вулкан, находящийся примерно в 50 км от Петропавловска-Камчатского. Следующим отреагировал гигант Ключевской, который извергается с 20 апреля. 30 июля на Ключевском образовалась пепловая колонна высотой до 6 км, и на склон начал изливаться лавовый поток, длина которого составляла почти 3,5 км. Напоминает о себе Шивелуч. 3 августа проснулся вулкан Крашенинникова, молчавший более шести веков.

Кроме того, жители поселка Озерная сообщают, что со стороны вулкана Камбальный эпизодически слышен мощный гул и раскаты. «Высока вероятность того, что и этот вулкан вошел в стадию извержения под влиянием сейсмических событий 30 июля», — сказал Алексей Озеров.

Сильнейшее за последние 73 года землетрясение на Камчатке произошло 30 июля в 11:24 по местному времени в районе Авачинского залива. Магнитуда составила 8,8. В населенных пунктах ощущалось как восьмибалльное. Прошло несколько цунами. Обошлось без жертв. Были повреждены здания и сооружения, включая аэропорт, больницы и детсады.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский