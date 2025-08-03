Над Севастополем сбили три воздушные цели

Силы ПВО уничтожили «три воздушные цели» над морем возле Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Один сбитый БПЛА прибило к берегу — территория вокруг него оцеплена, на месте работают спецслужбы.

Губернатор добавил, что объекты инфраструктуры в городе не были повреждены. После налета в Севастополе отменили режим воздушной опасности, сообщил позже Михаил Развожаев.

Сегодня в результате атаки БПЛА Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории нефтебазы. Огонь тушили больше 12 часов. Была нарушена работа топливного оператора, из-за чего время ожидания заправки самолета топливом могло быть увеличено. Сбой позже устранили.