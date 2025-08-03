В аэропорту Сочи восстановили работу оператора топлива после пожара на нефтебазе

После ограничений, связанных с устранением последствий падения обломков БПЛА на нефтебазу в Адлерском районе, в аэропорту Сочи восстановили работу топливного оператора. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Полное восстановление работы одного из двух топливных операторов аэропорта Сочи произошло в 17:00 (мск). Перед этим были проведены контрольные проверки (взятие проб, испытание резервуаров).

До восстановления работы оператора время ожидания заправки самолета топливом могло быть увеличено. Также авиакомпании могли отправлять самолеты из Сочи на дозаправку в другие аэропорты, подчеркнули в пресс-службе.

В течение 3-го августа из-за вводимых ограничений рейсы прибывают не по расписанию, что создает повышенную нагрузку на инфраструктуру аэропорта. Для того чтобы авиакомпании скорректировали расписание рейсов, в аэропорту ввели ограничение на обслуживание самолетов до 5 рейсов в час.

«Всего на 16:00 3-го августа в аэропорту обслужено 94 рейса на вылет и 104 рейса на прилет. Ожидается до конца суток обслуживание ещё 56 рейсов на вылет и 61 на прилет»,— отметили в пресс-службе.

В Адлерском районе Сочи полностью потушили пожар на нефтебазе, возникший после ночной атаки БПЛА на курорт, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Дмитрий Холодный