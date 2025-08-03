Радио Sputnik начало вещание на частоте «Эха Москвы в Екатеринбурге»

Радио Sputnik с 1 августа начало вещание в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В столице Урала радиостанция вещает на частоте 91,4 FM, в Нижнем Новгороде — на 90,8 FM.

Ранее на частоте 91,4 FM в Екатеринбурге вещало «Эхо Москвы», но 1 марта 2022 года радиостанцию отключили от эфира, отмечают «Вечерние Ведомости». Сейчас на этой частоте транслируются авторские программы представителя МИД РФ Марии Захаровой, помощника президента Владимира Мединского, философа Александра Дугина и блогера Дмитрия Пучкова, сообщали в МИА «Россия Сегодня».

В 2022 году Sputnik занял московскую частоту «Эха Москвы» — 91,2 FM. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала это «исправлением исторической несправедливости».

Радиостанция «Эхо Москвы» впервые вышла в эфир 22 августа 1990 года в Москве под названием «Радио-М» («Радио-ЭМ», «Эхо Москвы») на частоте 1206 кГц (СВ). Ее ликвидировали в 2022 году после того, как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт радиостанции и отключил ее от эфира.