В Екатеринбурге начало вещание радио Sputnik

Радиостанция Sputnik начала вещание в Екатеринбурге на частоте 91,4 FM, сообщили в пресс-службе МИА «Россия Сегодня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Жители города могут круглосуточно слушать актуальные новости внутренней и международной повестки, авторские программы лидеров общественного мнения»,— говорится в сообщении.

Информационно-аналитическая радиостанция Sputnik входит в МИА «Россия Сегодня». Она является преемником радиостанций «Голос России» и «Московское радио», которые вещали из Москвы с 1929 года. Транслируется более чем в 50 городах России. В октябре 2023 года главным редактором Sputnik назначен журналист Кирилл Вышинский. На радиостанции выходят авторские программы официального представителя МИД Марии Захаровой, помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, философа Александра Дугина, дрессировщика Эдгарда Запашного, блогера Дмитрия Пучкова (Goblin).

В Екатеринбурге работает свыше 33 радиостанций. Среди них: «Авторадио», «Europa Plus», «Радио Си» «Ретро FM» «Радио Дача», «Город FM».

Варвара Одегова