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Коммерсантъ FM
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Третий тур РПЛ

«Ростов»—«Крылья Советов» 1:4

Голенков, 66 — Раков, 11, 74; Божин, 56; Витюгов, 84. Удаление: Мелехин («Ростов»), 76 (2 ж. к.).

«Пари Нижний Новгород»—«Локомотив» 2:3

Грулев, 60; Весино, 71 — Воробьев, 29; Батраков, 59; Пиняев, 62.

«Краснодар»—«Динамо» (М) 1:0

Кордоба, 87.

«Акрон»—«Спартак» 1:1

Дзюба, 90+5 (пен.) — Солари, 90+2. Незабитый пенальти: Лончар («Акрон»), 63. Удаление: Хлусевич («Спартак»), 45+2 (2 ж.к.).

«Балтика»—«Оренбург» 3:2

Хиль, 22 (пен.); Максим Петров, 48; Оффор, 64 — Болотов, 57; Гюрлюк, 69. Незабитый пенальти: Илья Петров («Балтика»), 19. Удаление: Татаев («Оренбург»), 89 (2 ж. к.).

«Зенит»—ЦСКА 1:1

Соболев, 76 (пен.) — Алеррандру, 33.

  • Газета «Коммерсантъ» №138/П от 04.08.2025, стр. 12

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