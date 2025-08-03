Третий тур РПЛ
«Ростов»—«Крылья Советов» 1:4
Голенков, 66 — Раков, 11, 74; Божин, 56; Витюгов, 84. Удаление: Мелехин («Ростов»), 76 (2 ж. к.).
«Пари Нижний Новгород»—«Локомотив» 2:3
Грулев, 60; Весино, 71 — Воробьев, 29; Батраков, 59; Пиняев, 62.
«Краснодар»—«Динамо» (М) 1:0
Кордоба, 87.
«Акрон»—«Спартак» 1:1
Дзюба, 90+5 (пен.) — Солари, 90+2. Незабитый пенальти: Лончар («Акрон»), 63. Удаление: Хлусевич («Спартак»), 45+2 (2 ж.к.).
«Балтика»—«Оренбург» 3:2
Хиль, 22 (пен.); Максим Петров, 48; Оффор, 64 — Болотов, 57; Гюрлюк, 69. Незабитый пенальти: Илья Петров («Балтика»), 19. Удаление: Татаев («Оренбург»), 89 (2 ж. к.).
«Зенит»—ЦСКА 1:1
Соболев, 76 (пен.) — Алеррандру, 33.