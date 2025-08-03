Главные новости за выходные 2-3 августа

На боевое дежурство заступил атомоход «Князь Пожарский». Неделей ранее в церемонии поднятия флага над крейсером участвовал президент Владимир Путин. В Совфеде считают, что президент США Дональд Трамп направил две атомные подлодки в сторону России именно из-за поступления субмарины на Северный флот.

В Туапсинском районе Краснодарского края ливни спровоцировали подъем воды в реках и сход селей. Введен режим ЧС. Повреждена транспортная инфраструктура, отдельные участки дорог были перекрыты. Сильные потоки воды смыли в реку Дефань автобус с пассажирами — всех удалось спасти. Над морем образовались смерчи, некоторые выходили на берег.

Беспилотники атаковали Сочи, произошел пожар на нефтебазе в Адлере. Аэропорт города приостанавливал работу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достиг с Россией договоренности об обмене пленными по формуле «1200 на 1200». Российские власти информацию о новом обмене пока не комментировали.

Увольнение президентом США Дональдом Трампом главы Бюро трудовой статистики за публикацию не понравившихся ему данных о состоянии американского рынка труда остается для американских медиа главной темой обсуждения. «Ъ» собрал реакцию мировых изданий на это решение.

Президент Сербии Александр Вучич выступил против главного спецпрокурора Младена Ненадича на фоне ареста десятка высокопоставленных чиновников, включая экс-министра строительства и инфраструктуры.

СМИ сообщили о задержании в Москве главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Согласно источникам, из столицы его доставили в Екатеринбург. Правоохранители информацию пока не комментировали.

На Камчатке наблюдается повышенная активность нескольких вулканов после землетрясения. Вулкан Крашенинникова извергается впервые в истории наблюдений.

Российские пловцы с рекордом Европы взяли серебро в смешанной эстафете на ЧМ в Сингапуре. Также Климент Колесников завоевал золото на дистанции 50 м на спине, а Павел Самусенко финишировал вторым. Илья Бородин финишировал третьим на дистанции 400 м комплексным плаванием. В комбинированной эстафете 4x100 м российские пловцы завоевали золото .