Российские пловцы взяли золото ЧМ в мужской комбинированной эстафете
Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев выиграли мужскую комбинированную эстафету 4х100 м на чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Фото: Hollie Adams / Reuters
Россияне преодолели дистанцию за 3 минуты 26,93 секунды. Вторыми стали французы, отставшие на 1,03 секунды, третьими — американцы (+1,69).
Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова финишировали четвертыми в аналогичной дисциплине у женщин. Там тройку составили сборные США, Австралии и Китая. Американки обновили мировой рекорд в дисциплине.
По итогам чемпионата мира у российских спортсменов 18 наград (6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых). В медальном зачете они заняли четвертое место, уступив сборным Китая, Австралии и США.