Российские пловцы взяли золото ЧМ в мужской комбинированной эстафете

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев выиграли мужскую комбинированную эстафету 4х100 м на чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hollie Adams / Reuters Фото: Hollie Adams / Reuters

Россияне преодолели дистанцию за 3 минуты 26,93 секунды. Вторыми стали французы, отставшие на 1,03 секунды, третьими — американцы (+1,69).

Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова финишировали четвертыми в аналогичной дисциплине у женщин. Там тройку составили сборные США, Австралии и Китая. Американки обновили мировой рекорд в дисциплине.

По итогам чемпионата мира у российских спортсменов 18 наград (6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых). В медальном зачете они заняли четвертое место, уступив сборным Китая, Австралии и США.

Арнольд Кабанов