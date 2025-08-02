Российские пловцы с рекордом Европы взяли серебро ЧМ в смешанной эстафете

Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова финишировали вторыми в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем, установив рекорд Европы. Россияне завоевали серебро чемпионата мира по водным видам спорта. Золото взяла сборная США, которую в финальном заплыве представляли Джек Алекси, Патрик Сэммон, Кейт Дагласс и Торри Хаск. Американская четверка установила новый мировой рекорд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россиянин Егор Корнев (слева) и серб Андрей Барна в полуфинальном заплыве на 50-метровке вольным стилем

Фото: Lee Jin-man / AP Россиянин Егор Корнев (слева) и серб Андрей Барна в полуфинальном заплыве на 50-метровке вольным стилем

Фото: Lee Jin-man / AP

Победители заплыва финишировали за 3 минуты 18,48 секунды. Таким образом, они на 0,35 секунды перебили прошлый мировой рекорд, установленный сборной Австралии на чемпионате мира 2023 года в Фукуоке. Россияне отстали от американцев на 1,2 секунды. Третьими финишировали французы (+2,87).

Эта медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов 14-й на текущем мировом первенстве. Всего на состязании, проходящем в Сингапуре, на их счету 4 золотые награды, 7 серебряных и 3 бронзовые. Турнир продлится до 3 августа.