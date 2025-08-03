Проснувшийся на Камчатке вулкан Крашенинникова стал менее активным

Активность камчатского вулкана Крашенинникова, начавшего извергаться в ночь на воскресенье, снизилась. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН. Нынешнее извержение этого вулкана стало первым за историю наблюдений.

«Умеренная эксплозивная активность, возможно, продолжается, — заявили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ИВиС (цитата по "Интерфакс"), — но плотный пепловый шлейф от вулкана на спутниковых снимках не наблюдается».

Ученые отмечают, что в любое время могут произойти выбросы пепла на высоте до 10 км над уровнем моря. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

В МЧС сообщали, что по состоянию на 2 августа пять вулканов на Камчатке проявляли активность после землетрясения. Туристам советуют воздержаться от походов в радиусе 10 км от их вершин.