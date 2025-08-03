«Лайфхак для тех, кто хочет сбросить вес, но недоволен показаниями весов»
«Ъ» собрал реакцию мировых изданий на увольнение Трампом главы БТС
Увольнение президентом США Дональдом Трампом главы Бюро трудовой статистики (БТС) за публикацию не понравившихся ему данных о состоянии американского рынка труда остается для американских медиа главной темой обсуждения. Отмечая опасность этого шага и репутацию БТС в мире, издания не жалеют сарказма для описания ситуации.
Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
The Washington Post (Вашингтон, США)
Увольнение статистика не изменит данные по рынку труда
Вот и лайфхак для тех, кто хочет сбросить вес, но недоволен показаниями весов. Разбейте эту штуку молотком. Если это для вас слишком деструктивно, подарите ее Армии спасения, а если вам так уж необходимо держать весы дома, купите новую модель, у которой шкала оканчивается на 68 кг.
Axios (Арлингтон, США)
Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики после публикации слабых данных о рынке труда
Бюро трудовой статистики считается золотым стандартом среди всех мировых организаций, собирающих данные о рынке труда. Экономисты считают его процесс ревизии данных ключевым в обеспечении прозрачности и тщательности, даже если он иногда выставляет бюро в плохом свете, когда предварительные цифры оказываются уж слишком неточными.
Bloomberg (Нью-Йорк, США)
Проблема не в Бюро трудовой статистики
Потеря в высшей степени надежной, точной и прозрачной информации о состоянии здоровья крупнейшей экономики мира была бы чрезвычайно опасной… Смотрите на это как на разницу между тем, когда вы летите в грозовое облако, и тем, когда вы летите в грозовое облако с закрытыми глазами.
Slate (Нью-Йорк, США)
Да, то, что Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики, плохо. Очень плохо
Ее ведомство рассказало правду о проваливающейся в яму экономике Трампа. Это было явно больше, чем мог бы стерпеть начинающий автократ. У Дональда Трампа было два варианта того, как поступить, когда… федеральный отчет ясно показал, что рост занятости находился все лето в застое, подрывая постоянные фантастические заявления президента о растущей экономике. Он мог откатить назад некоторые свои начинания, включая агрессивные и контрпродуктивные пошлины. Или он мог отвергнуть данные своего собственного правительства, забиться в истерике в онлайн и уволить государственного чиновника, который отвечает за отчеты по трудовой статистике. Даже если вы еще ничего не слышали об этом, вы наверняка сможете догадаться, что он сделал.