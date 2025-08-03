Увольнение президентом США Дональдом Трампом главы Бюро трудовой статистики (БТС) за публикацию не понравившихся ему данных о состоянии американского рынка труда остается для американских медиа главной темой обсуждения. Отмечая опасность этого шага и репутацию БТС в мире, издания не жалеют сарказма для описания ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Увольнение статистика не изменит данные по рынку труда

Вот и лайфхак для тех, кто хочет сбросить вес, но недоволен показаниями весов. Разбейте эту штуку молотком. Если это для вас слишком деструктивно, подарите ее Армии спасения, а если вам так уж необходимо держать весы дома, купите новую модель, у которой шкала оканчивается на 68 кг.

Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики после публикации слабых данных о рынке труда

Бюро трудовой статистики считается золотым стандартом среди всех мировых организаций, собирающих данные о рынке труда. Экономисты считают его процесс ревизии данных ключевым в обеспечении прозрачности и тщательности, даже если он иногда выставляет бюро в плохом свете, когда предварительные цифры оказываются уж слишком неточными.

Проблема не в Бюро трудовой статистики

Потеря в высшей степени надежной, точной и прозрачной информации о состоянии здоровья крупнейшей экономики мира была бы чрезвычайно опасной… Смотрите на это как на разницу между тем, когда вы летите в грозовое облако, и тем, когда вы летите в грозовое облако с закрытыми глазами.

Да, то, что Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики, плохо. Очень плохо

Ее ведомство рассказало правду о проваливающейся в яму экономике Трампа. Это было явно больше, чем мог бы стерпеть начинающий автократ. У Дональда Трампа было два варианта того, как поступить, когда… федеральный отчет ясно показал, что рост занятости находился все лето в застое, подрывая постоянные фантастические заявления президента о растущей экономике. Он мог откатить назад некоторые свои начинания, включая агрессивные и контрпродуктивные пошлины. Или он мог отвергнуть данные своего собственного правительства, забиться в истерике в онлайн и уволить государственного чиновника, который отвечает за отчеты по трудовой статистике. Даже если вы еще ничего не слышали об этом, вы наверняка сможете догадаться, что он сделал.

Подготовил Николай Зубов