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Коммерсантъ FM
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Более 20 рейсов задержаны в аэропорту Сочи после атаки БПЛА

В аэропорту Сочи на вылет задержаны 26 рейсов, заявили представители авиагавани. Также шесть самолетов ушли на запасные аэродромы, пять из них вернулись в сочинский аэропорт.

«С учетом веерных задержек эта цифра (число задержанных рейсов. — "Ъ") может увеличиться», — заявили «РИА Новости» в аэропорту.

Около 5:00 мск для аэропорта Сочи были отменены ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные из-за атаки БПЛА. В Адлерском районе города во время воздушного налета загорелась нефтебаза.

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