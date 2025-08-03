Белград пережил «прокурорский переворот»

Президент Сербии Александр Вучич обвинил главу Специальной прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Младена Ненадича в «скандальных арестах по указке европейцев» десятка высокопоставленных чиновников, включая бывшего министра строительства и инфраструктуры. Спецпрокуратура подозревает их в мошенничестве на сумму $115 млн при реконструкции вокзала в Нови-Саде, после которой обрушился бетонный козырек, что привело к гибели 16 человек. Цель арестов, по мнению президента,— вынудить власти к проведению досрочных выборов, которых требуют протестующие уже девять месяцев студенты. Провластные же сербские СМИ вообще обвинили спецпрокуроров «в попытке госпереворота по указке Запада». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Обвинения в адрес руководства Специальной прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Александр Вучич выдвинул в субботу, 2 августа, сразу по завершении заседания Совета национальной безопасности. Его президент экстренно созвал после того, как в пятницу,

1 августа, по ордерам Спецпрокуратуры были арестованы 11 высокопоставленных чиновников и руководителей госпредприятий, включая бывшего министра строительства и инфраструктуры Томислава Момировича.

Их подозревают «в коррупционных действиях при модернизации железной дороги от Нови-Сада до границы с Венгрией, нанесших ущерб государству в размере $115 млн».

1 ноября прошлого года, спустя всего пару месяцев после завершения реконструкции, на вокзале в Нови-Саде обрушился бетонный козырек, в результате чего погибли 16 человек. С тех пор по всей Сербии проходят массовые протесты студентов и оппозиции, потребовавших вначале привлечения к ответственности виновных в трагедии, а затем и смены власти в стране.

Срочный созыв Совбеза Александр Вучич объяснил чрезвычайностью ситуации.

«Мы пережили многочисленные кризисы: от наводнений, коронавируса, иммиграционных потоков, войны на Украине, провокаций в Косово, нападок по Сребренице до всего остального. Но никогда с 2008 года (провозглашения независимости Косово.— “Ъ”) Сербия не была в такой тяжелой ситуации, как сейчас»,— заявил президент.

Ажиотаж вокруг заседания Совбеза подогрели и провластные сербские СМИ. Они объявили, что «в стране по указке Запада предпринята попытка госпереворота, в которой участвуют сотрудники Специальной прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и некоторые подразделения полиции».

Сразу после заседания Совбеза Александр Вучич обратился к стране. Он назвал проведенные Спецпрокуратурой аресты «скандальными» и пообещал их организаторам уголовное преследование. «Все будут привлечены к ответственности — и за попытку госпереворота 15 марта (в тот день в Белграде прошел самый массовый митинг протеста.— “Ъ”), и за последующие попытки переворота, и за все остальное»,— пригрозил президент.

Он обвинил главу Специальной прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Младена Ненадича в том, что серию арестов накануне он провел «по договоренности с европейцами». «Даже те, кто призывал госорганы провести аресты, говорили: вы должны это сделать, обо всем достигнута договоренность с европейцами. Есть свидетели этому, а будут и уголовные дела. И им придется рассказать, кто эти европейцы, что требовали арестов конкретных людей,— предупредил Александр Вучич, после чего заверил: — Не будут у нас в стране иностранцы решать, кому оказаться за решеткой, а кому — нет».

По оценке президента, той же цели дестабилизации обстановки, что и аресты, служат требования досрочных выборов со стороны протестующих.

«Не потому, что они думают победить на этих выборах, а потому, что им нужен новый кризис, чтобы они могли утверждать, что кто-то где-то что-то украл, и призвать (в качестве международного посредника.— “Ъ”) Столтенберга (экс-генсек НАТО, министр в правительстве Норвегии Йенс Столтенберг.— “Ъ”) и кого-нибудь из европарламентариев»,— подытожил глава Сербии.

Спецпрокуратура на слова и угрозы президента никак не отреагировала. После допроса всех задержанных обвинение потребовало продления их ареста. А одна из лидеров оппозиции, Мариника Тепич, предупредила в соцсетях: «Это был пока только легкий дождик, следом идет буря».

Геннадий Сысоев