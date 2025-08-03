Зеленский заявил о договоренности с Россией по обмену 1200 военнопленных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достиг с Россией договоренности об обмене пленными военнослужащими по формуле «1200 на 1200». Сейчас идет работа над списками, написал он в Telegram-канале. Российские власти информацию о новом обмене пока не комментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ

23 июля в Стамбуле прошел Третий раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева. В тот же день Минобороны РФ сообщило об очередном обмене военнопленными. Глава российской делегации Владимир Мединский уточнял, что с каждой стороны вернулось по 250 человек. Тогда же он сообщил, что Россия предложила Украине обмен не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.